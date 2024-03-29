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Многолетний тренер биатлонной сборной Украины потерял работу, – СМИ

Киев, Пятница 29 марта 2024 12:59
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Многолетний тренер биатлонной сборной Украины потерял работу, – СМИ Фото: Украинские биатлонисты не будут работать с Юрием Санитрой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Словацкий специалист Юрай Санитра потерял должность старшего тренера мужской сборной Украины по биатлону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

63-летний тренер в следующем сезоне не будет тренировать отечественных биатлонистов. Он работал с командой с 2016 года.

Причиной увольнения Санитры якобы стало недовольство отдельных спортсменов методами работы словака. Специалист отказался подтвердить либо опровергнуть отставку. Наследник тренера в должности также пока неизвестен.

К сборной Украине Санитра присоединился в роли старшего тренера команды "А". В течение одного сезона он тренировал и женскую команду. В свою очередь в последний сезон еще и был главным тренером всего мужского биатлона.

Сборная Украины провалила сезон 2023/24. Мужская команда потеряла одно место в квоте на предстоящий соревновательный год, финишировав за пределами топ-10 зачета сборных. Ранее руководство профильной федерации собиралось доверить Санитре подготовку к Олимпиаде-2026.

К слову, киевский "Сокол" стал чемпионом Украины по хоккею после разгрома "Кременчуга".

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