Многолетний тренер биатлонной сборной Украины потерял работу, – СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

63-летний тренер в следующем сезоне не будет тренировать отечественных биатлонистов. Он работал с командой с 2016 года.

Причиной увольнения Санитры якобы стало недовольство отдельных спортсменов методами работы словака. Специалист отказался подтвердить либо опровергнуть отставку. Наследник тренера в должности также пока неизвестен.

К сборной Украине Санитра присоединился в роли старшего тренера команды "А". В течение одного сезона он тренировал и женскую команду. В свою очередь в последний сезон еще и был главным тренером всего мужского биатлона.

Сборная Украины провалила сезон 2023/24. Мужская команда потеряла одно место в квоте на предстоящий соревновательный год, финишировав за пределами топ-10 зачета сборных. Ранее руководство профильной федерации собиралось доверить Санитре подготовку к Олимпиаде-2026.