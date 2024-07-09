Багаторазовий чемпіон України з велоспорту Андрій Куценко загинув на фронті: подробиці
На війні загинув титулований велосипедист і захисник України Андрій Куценко.
РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагічної події та здобутки полеглого спортсмена та воїна.
Повідомлення про смерть
Про смерть Андрія Куценка повідомили на Facebook-сторінці "Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа".
"3 липня 2024 року на війні з російськими окупантами загинув 35-річний жовківчанин Андрій Куценко", - йдеться у дописі.
Уточнюється, що після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну, велогонщик повернувся з Італії (де проживав із сім'єю) та вступив до лав Збройних сил добровольцем.
Понад два роки він захищав рідну землю на різних напрямках фронту.
Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ.
"Світла пам'ять і вічна слава Герою! Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Захисника", - йдеться у дописі.
Андрій Куценко (фото: facebook.com/lvivnoc)
Основне про життя й здобутки Куценка
Згідно з інформацією Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, після закінчення Жовківської ЗОШ №1 Куценко навчався у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського.
Проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України.
Упродовж десяти років (2006-2016) представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку.
Уточнюється також, що Куценко був:
- переможцем і призером міжнародних змагань
- учасником чемпіонатів Європи та світу
- багаторазовим чемпіоном України
- майстром спорту України міжнародного класу
Прощання з Андрієм Куценком відбудеться у вівторок, 9 липня, о 12:00 на Вічевій площі у місті Жовква Львівської області.
Допис Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи (скриншот: facebook.com/lvivsportschool)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на фронті загинув юрист і письменник Василь Паламарчук із позивним "Адвокат".
Читайте також, що відомо про загиблого волонтера та бойового медика Пітера Фуше з Великої Британії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.