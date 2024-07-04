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Юрист і письменник Василь Паламарчук із позивним "Адвокат" загинув на фронті

Четвер 04 липня 2024 11:15
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Юрист і письменник Василь Паламарчук із позивним "Адвокат" загинув на фронті Василь Паламарчук загинув під час виконання бойового завдання (фото: facebook.com/Василь Паламарчук)
Автор: Ірина Костенко

У середу, 3 липня, під час виконання бойового завдання загинув юрист, письменник і захисник України Василь Паламарчук із позивним "Адвокат".

РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагічної події та життя полеглого бійця.

Повідомлення про смерть

Про смерть Василя Паламарчука повідомили на Facebook-сторінці Олешківської територіальної громади, звідки він родом.

"Сьогодні на східному напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук - коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей", - йдеться у дописі.

У громаді також висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

"Вічна пам'ять та шана Герою!.. Пам'ятаємо всіх Героїв, які поклали своє життя за свободу і незалежність нашої держави", - підсумували у громаді.

Юрист і письменник Василь Паламарчук із позивним &quot;Адвокат&quot; загинув на фронті

Публікація Олешківської територіальної громади (скриншот: facebook.com/olgromada)

Психолог та вчитель Олешківського опорного закладу освіти №4 Олена Каспіркевич уточнила, що її кум - Василь Паламарчук - загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

"Мозок відмовляється усвідомлювати. Два тижні тому говорила з Васею телефоном. Довго говорили, про різне. Про те, що важко осягнути розумом і серцем", - пригадала вона.

За словами педагога, захисник України під час розмови наголошував, що "не кине своїх хлопців".

"Він захищав нас, Україну, свою сім'ю, своїх дітей до останнього. Він вірив в Україну, хоч і бачив увесь треш зсередини. Куме. Робитиму все, що від мене залежить, для твоєї сім'ї. Хочу вірить, ти в кращому світі", - підсумувала вона.

Юрист і письменник Василь Паламарчук із позивним &quot;Адвокат&quot; загинув на фронтіЮрист і письменник Василь Паламарчук із позивним &quot;Адвокат&quot; загинув на фронті

Допис Каспіркевич (скриншот: facebook.com/Olena Kaspirkevych)

Основне про життя й здобутки Паламарчука

Василь Паламарчук народився 22 січня 1981 року.

Згідно з інформацією 206 батальйону територіальної оборони ЗСУ, впродовж 2014-2015 років Паламарчук із позивним "Адвокат" брав участь в АТО - у складі 28 ОМБР.

У 2019 році вийшла книга захисника України про його підрозділ в АТО та події 2014 року під назвою "Військовий непотріб". Після цього він писав короткі розповіді й викладав їх на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, до 24 лютого 2022 року Паламарчук успішно займався адвокатською діяльністю.

На початку повномасштабного вторгнення РФ був розвідником-кулеметником, а згодом став командиром роти вогневої підтримки 206 батальйону територіальної оборони ЗСУ.

"Перемога наша буде тоді, коли рф розвалиться як суб'єкт державності. Після Перемоги з родиною поїду на відпочинок, полетимо в Ірландію та на Занзібар. А потім повернемося у своє звільнене місто. Буду кохати дружину та ростити дітей. Постараюсь надолужити з ними той час, який в мене вкрали росіяни. Відновлю свою адвокатську діяльність, буду писати позови про стягнення шкоди з окупантів та захищати учасників бойових дій в судах. Буду робити свою роботу, захищати людей, бо я Адвокат", - ділився цей мужній воїн своїм баченням майбутнього.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на фронті загинув волонтер і бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Олешківської територіальної громади, Олени Каспіркевич та 206 батальйону територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

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