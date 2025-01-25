У багатоповерхівці під Києвом стався вибух (фото)

У Ірпені стався вибух у багатоповерхівці 25 січня. Причина з'ясовується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області, ДСНС України.
"25 січня о 09:05 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух в квартирі на 7-му поверсі 10-ти поверхового будинку у м. Ірпінь", - йдеться у повідомленні ДСНС.
До місця події одразу було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.
Вже на місці рятувальники з'ясували, що стався вибух, по зовнішнім ознакам вогню та диму виявлено не було. На щастя обійшлося без травмованих та загиблих.
Як додали у поліції області, внаслідок вибуху житлове приміщення зазнало пошкоджень. Причина вибуху встановлюється.
Фото з місця вибуху в Ірпені 25 січня (t.me/dsns_telegram, facebook.com/pol.kyivregion)
Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.
Як повідомлялося, близько тижня тому в одній із київських студій радіо вибухнув боєприпас. Попередньо встановлено, що вибухнув армійський детонатор.
Крім того, у Києві в Шевченківському районі стався вибух гранати біля багатоповерхівки. Унаслідок інциденту поранення дістала жінка.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.