У багатоповерхівці під Києвом стався вибух (фото)

"25 січня о 09:05 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух в квартирі на 7-му поверсі 10-ти поверхового будинку у м. Ірпінь", - йдеться у повідомленні ДСНС.

До місця події одразу було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

Вже на місці рятувальники з'ясували, що стався вибух, по зовнішнім ознакам вогню та диму виявлено не було. На щастя обійшлося без травмованих та загиблих.

Як додали у поліції області, внаслідок вибуху житлове приміщення зазнало пошкоджень. Причина вибуху встановлюється.

Фото з місця вибуху в Ірпені 25 січня (t.me/dsns_telegram, facebook.com/pol.kyivregion)

Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.