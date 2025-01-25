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В многоэтажке под Киевом произошел взрыв (фото)

Фото: в многоэтажке под Киевом произошел взрыв 25 января (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Ирпене произошел взрыв в многоэтажке 25 января. Причина выясняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области, ГСЧС Украины.

"25 января в 09:05 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о взрыве в квартире на 7-м этаже 10-ти этажного дома в г. Ирпень", - говорится в сообщении ГСЧС.

К месту происшествия сразу был направлен дежурный караул 36-й Государственной пожарно-спасательной части г. Ирпень.

Уже на месте спасатели выяснили, что произошел взрыв, по внешним признакам огня и дыма обнаружено не было. К счастью обошлось без травмированных и погибших.

Как добавили в полиции области, в результате взрыва жилое помещение получило повреждения. Причина взрыва устанавливается.

 

Фото с места взрыва в Ирпене 25 января (t.me/dsns_telegram, facebook.com/pol.kyivregion)

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители Бучанского управления полиции и другие профильные службы.

Как сообщалось, около недели назад в одной из киевских студий радио взорвался боеприпас. Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель.

Кроме того, в Киеве в Шевченковском районе произошел взрыв гранаты возле многоэтажки. В результате инцидента ранения получила женщина.

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