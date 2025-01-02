У багатоповерхівці Одеси спалахнула пральна машина: постраждала дитина (фото)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одеській області троє дітей померли від отруєння невідомою речовиною.

Читайте також, як у Миколаївській області мати врятувала від пожежі шістьох дітей, але постраждала сама.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.