У багатоповерхівці Одеси спалахнула пральна машина: постраждала дитина (фото)

У четвер, 2 січня, у багатоповерхівці Одеси виникла пожежа внаслідок загоряння пральної машини в одній із квартир. Постраждав 11-річний хлопчик.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що пожежа виникла 2 січня 2025 року в Хаджибейському районі Одеси - по вулиці Івана та Юрія Лип.
Руйнування у квартирі багатоповерхівки (фото: facebook.com/DSNSODE)
Уточнюється, що загоряння пральної машини сталось на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.
Пральна машина, що загорілась у квартирі (фото: facebook.com/DSNSODE)
Під час проведеної розвідки рятувальники встановили, що внаслідок надзвичайної події:
Зруйнована міжкімнатна стіна (фото: facebook.com/DSNSODE)
На місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія - для встановлення причин надзвичайної події.
Рятувальник оглядає місце події (фото: facebook.com/DSNSODE)
Тим часом психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.
Робота психолога ДСНС (фото: facebook.com/DSNSODE)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одеській області троє дітей померли від отруєння невідомою речовиною.
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