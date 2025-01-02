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У багатоповерхівці Одеси спалахнула пральна машина: постраждала дитина (фото)

Через загоряння пральної машини у багатоповерхівці Одеси постраждали кілька квартир (фото: facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ірина Костенко

У четвер, 2 січня, у багатоповерхівці Одеси виникла пожежа внаслідок загоряння пральної машини в одній із квартир. Постраждав 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.

Що відомо про пожежу в Одесі та її наслідки

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що пожежа виникла 2 січня 2025 року в Хаджибейському районі Одеси - по вулиці Івана та Юрія Лип.

Руйнування у квартирі багатоповерхівки (фото: facebook.com/DSNSODE)

Уточнюється, що загоряння пральної машини сталось на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Пральна машина, що загорілась у квартирі (фото: facebook.com/DSNSODE)

Під час проведеної розвідки рятувальники встановили, що внаслідок надзвичайної події:

  • постраждав хлопчик 2013 року народження (його передали працівникам медичної допомоги)
  • сталося руйнування міжкімнатної перегородки
  • було пошкоджено стіни у двох сусідніх квартирах

Зруйнована міжкімнатна стіна (фото: facebook.com/DSNSODE)

На місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія - для встановлення причин надзвичайної події.

Рятувальник оглядає місце події (фото: facebook.com/DSNSODE)

Тим часом психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

Робота психолога ДСНС (фото: facebook.com/DSNSODE)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одеській області троє дітей померли від отруєння невідомою речовиною.

Читайте також, як у Миколаївській області мати врятувала від пожежі шістьох дітей, але постраждала сама.

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