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В многоэтажке Одессы вспыхнула стиральная машина: пострадал ребенок (фото)

Из-за возгорания стиральной машины в многоэтажке Одессы пострадали несколько квартир (фото: facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ирина Костенко

В четверг, 2 января, в многоэтажке Одессы возник пожар в результате возгорания стиральной машины в одной из квартир. Пострадал 11-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.

Что известно о пожаре в Одессе и его последствиях

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пожар возник 2 января 2025 года в Хаджибейском районе Одессы - по улице Ивана и Юрия Лип.

Разрушения в квартире многоэтажки (фото: facebook.com/DSNSODE)

Уточняется, что возгорание стиральной машины произошло на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Стиральная машина, которая загорелась в квартире (фото: facebook.com/DSNSODE)

Во время проведенной разведки спасатели установили, что в результате чрезвычайного происшествия:

  • пострадал мальчик 2013 года рождения (его передали работникам медицинской помощи)
  • произошло разрушение межкомнатной перегородки
  • были повреждены стены в двух соседних квартирах

Разрушенная межкомнатная стена (фото: facebook.com/DSNSODE)

На месте работала опытно-испытательная лаборатория - для установления причин чрезвычайного происшествия.

Спасатель осматривает место происшествия (фото: facebook.com/DSNSODE)

Тем временем психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Работа психолога ГСЧС (фото: facebook.com/DSNSODE)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одесской области трое детей умерли от отравления неизвестным веществом.

Читайте также, как в Николаевской области мать спасла от пожара шестерых детей, но пострадала сама.

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