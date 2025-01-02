В многоэтажке Одессы вспыхнула стиральная машина: пострадал ребенок (фото)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одесской области трое детей умерли от отравления неизвестным веществом.

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