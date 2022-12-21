У багатоповерхівці Харкова стався вибух: що відомо

Пізно ввечері у вівторок, 20 грудня, в багатоповерхівці Харкова стався сильний вибух. Вибухнула електробатарея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС Харківської області у середу, 21 грудня.

В результаті вибуху у квартирі вибито шибки на вікнах і виникла пожежа, яка охопила домашні речі на площі 15 кв.м.

"Що саме спричинило вибух та який то був тип батареї наразі з’ясовується",- додають рятувальники.

За посередньою інформацією стався вибух побутової електричної батареї, яку заряджав господар оселі за допомогою зарядного пристрою.

"О 23:04 сталась побутова пожежа у квартирі на 8-му поверсі житлової 9-типоверхівки на вул. Лермонтовській, 15 у Харкові", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в селі Янишівка Одеської області через пожежу, спричинену електрокаміном, загинула 20-річна жінка та її син, якій немає й року.

Крім того, у багатоповерхівці Нововолинська (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок інциденту двоє людей отримали травми.

А у Чернівцях стався вибух в житловому домі у понеділок, 12 грудня. Внаслідок НП постраждали 2 дорослих та дві дитини, одна з яких згодом померла.

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