Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини, - OSINT-аналітики

Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини. Це означає, що звинувачення росіян щодо причетності України - фейкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика та військового оглядача Tendar у Twitter.
"У Бєлгороді підірвали житловий будинок. Протягом цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що цей зовсім інший. Схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі", - зазначив дослідник.
Як пояснив аналітик, на опублікованих у мережі кадрах не помітно жодної ракети, що падає, а лише дим та уламки, які розлітаються.
"Це має всі ознаки того, що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні", - додав аналітик.
У російському Бєлгороді сьогодні, 12 травня, обвалився під'їзд багатоповерхівки. Коли на місці працювали працівники МНС, впав також дох будівлі. Будинок було зруйновано з десятого до першого поверху.
Під завалами можуть бути люди. Росіяни вже повідомляють про постраждалих. При цьому Москва назвала інцидент у Бєлгороді "терактом" і звинуватила Україну. У Міноборони РФ стверджують, що нібито будинок було пошкоджено уламком однієї зі збитих ракет "Точка-У".
В Україні вважають, що у Бєлгороді міг статися побутовий вибух, але також не виключається провокація.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.