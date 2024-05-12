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Многоэтажку в Белгороде могли подорвать изнутри, - OSINT-аналитики

Фото: дом в Белгороде могли подорвать изнутри (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Многоэтажку в Белгороде могли подорвать изнутри. Это означает, что обвинения россиян в причастности Украины - фейковые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика и военного обозревателя Tendar в Twitter.

"В Белгороде взорвали жилой дом. В течение этой войны я видел много пораженных жилых домов, и я почти уверен, что это совсем другое. Схема взрыва указывает на взрыв изнутри здания", - отметил исследователь.

Как пояснил аналитик, на опубликованных в сети кадрах не заметно ни одной падающей ракеты, а лишь дым и разлетающиеся обломки.

"Это имеет все признаки случившегося в 1999 году в Москве, когда ФСБ России подорвала многоэтажные дома, чтобы "оправдать" войну в Чечне", - добавил аналитик.

 

 

Что произошло в Белгороде

В российском Белгороде сегодня, 12 мая, обрушился подъезд многоэтажки. Когда на месте работали работники МЧС, упала также крыша здания. Дом был разрушен с десятого до первого этажа.

Под завалами могут находиться люди. Россияне уже сообщают о пострадавших. При этом Москва назвала инцидент в Белгороде "терактом" и обвинила Украину. В Минобороны РФ утверждают, что якобы здание было повреждено обломком одной из сбитых ракет "Точка-У".

В Украине считают, что в Белгороде мог произойти взрыв, но также не исключается провокация.

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