Многоэтажку в Белгороде могли подорвать изнутри, - OSINT-аналитики

"В Белгороде взорвали жилой дом. В течение этой войны я видел много пораженных жилых домов, и я почти уверен, что это совсем другое. Схема взрыва указывает на взрыв изнутри здания", - отметил исследователь.

Как пояснил аналитик, на опубликованных в сети кадрах не заметно ни одной падающей ракеты, а лишь дым и разлетающиеся обломки.

"Это имеет все признаки случившегося в 1999 году в Москве, когда ФСБ России подорвала многоэтажные дома, чтобы "оправдать" войну в Чечне", - добавил аналитик.