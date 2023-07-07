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Багатоходівка. "Гаюн" пояснив, чому ПВК "Вагнера" у Білорусі не більше, ніж ІПСО

Фото: розміщення ПВК "Вагнера" в Білорусі, ймовірно, не більше, ніж ІПСО (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Представники "верхівки" ПВК "Вагнера" поки не прибували для огляду можливого місця розміщення найманців у таборі під Осиповичами. Цей факт - зайвий доказ того, що наявність "вагнерівців" у Білорусі скоріш за все не більше, ніж дезінформація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Ні, оперативні групи поки не приїжджали, не визначалися, не дивилися. Я думаю, що коли буде прийнято остаточне рішення групою "Вагнера" розміщуватись або не розміщуватись у РБ, тоді й дивитимуться", - наводить "Гаюн" слова помічника міністра оборони Білорусі Леоніда Касинського.

За його словами, нібито "табір розгортався для тренування як військових, так і представників громадянської адміністрації у рамках розгортання системи територіальної оборони".

Висновки моніторингової групи "Гаюн"

На думку учасників, загалом версія Міноборони Білорусі про будівництво табору нібито "для тренування" "виглядає дивно".

"Як мінімум тому, що останні 2 тижні інформаційний простір нагнітається темою розміщення 8 тисяч найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі. А опубліковані раніше фотографії табору показують, що будували його ґрунтовно, із витратою значних матеріальних та людських ресурсів. Малоймовірно, що у когось була потреба у такому дорогому тренуванні без конкретних цілей", - зазначають у "Гаюн".

Крім того, аналізуючи заяву воєначальника, наведену вище (про те, що найманці ще не визначилися з місцем розміщення, - ред.), учасники моніторингу називають її тезою, яка "дозволяє продовжувати кампанію з дезінформації".

Адже заяви, які прозвучали, не вносять жодної ясності в питанні знаходження "вагнерівців" у Білорусі. Таким чином, фактично офіційно було підтверджено, що розміщення найманців у польовому таборі під Осиповичами - це інформаційна провокація", - наголошують у "Гаюн"

Там також нагадують, що 5 червня керівник моніторингової групи "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько, коментуючи розгортання наметового табору для ПВК "Вагнера", зазначив, що "вся ця історія з будівництвом табору - це дуже багатошарова коштовна кампанія з дезінформації".

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БілорусьПВК ВагнераЄвген Пригожин