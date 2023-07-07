Многоходовочка. "Гаюн" объяснил, почему ЧВК "Вагнера" в Беларуси не больше, чем ИПСО

"Нет, оперативные группы пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой "Вагнера" размещаться или не размещаться в РБ, тогда и будут смотреть", - приводит "Гаюн" слова помощника министра обороны Беларуси Леонида Касинского.

По его словам, якобы "лагерь развертывался для тренировки как военных, так и представителей гражданской администрации в рамках развертывания системы территориальной обороны".

Выводы мониторинговой группы "Гаюн"

По мнению участников, в целом версия Минобороны Беларуси о строительстве лагеря якобы "для тренировки" "выглядит странно".

"Как минимум потому, что последние 2 недели информационное пространство нагнеталось темой размещения 8 тысяч наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси. А опубликованные ранее фотографии лагеря показывают, что строили его основательно, с затратой значительных материальных и людских ресурсов. Маловероятно, что у кого-то была потребность в такой дорогостоящей тренировке без конкретных целей", - отмечают в "Гаюн".

Кроме того, анализируя заявление военачальника, приведенное выше (о том, что наемники еще не определились с местом размещения, - ред.), участники мониторинга называют его тезисом, который "позволяет продолжать кампанию по дезинформации".

Ведь прозвучавшие заявления не вносят никакой ясности в вопросе нахождения "вагнеровцев" в Беларуси. Таким образом, фактически официально было подтверждено, что размещение наемников в полевом лагере под Осиповичами - это информационная провокация", - подчеркивают в "Гаюн"

Там также напоминают, что 5 июня руководитель мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько, комментируя развертывание палаточного лагеря для ЧВК "Вагнера", отметил, что "вся эта история со строительством лагеря - это очень многослойная дорогостоящая кампания по дезинформации".