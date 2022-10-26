У багатьох стільки немає й не буде. Зеленський заявив про величезні втрати РФ у техніці

Він зазначив, що сьогодні протягом дня повітряну тривогу кілька разів оголошували по всій Україні. І українським силам вдалося збити черговий вертоліт та дрони.

"Загальна кількість збитих російських вертольотів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки - авіаційної та іншої - скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вийде", - підкреслив Зеленський.

Президент також подякував бійцям за "поступову та незворотну демілітаризацію ворога".