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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У багатьох стільки немає й не буде. Зеленський заявив про величезні втрати РФ у техніці

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російська армія за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було та не буде на озброєнні більшості країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що сьогодні протягом дня повітряну тривогу кілька разів оголошували по всій Україні. І українським силам вдалося збити черговий вертоліт та дрони.

"Загальна кількість збитих російських вертольотів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки - авіаційної та іншої - скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вийде", - підкреслив Зеленський.

Президент також подякував бійцям за "поступову та незворотну демілітаризацію ворога".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 271 літак і 248 вертольотів. Втрати живою силою наближаються до 69 000 військових.

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