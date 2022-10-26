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У многих столько нет и не будет. Зеленский заявил об огромных потерях РФ в технике

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российская армия за время войны в Украине потеряла столько техники, сколько не было и не будет на вооружении большинства стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что сегодня в течение дня воздушную тревогу несколько раз объявляли по всей Украине. И украинским силам удалось сбить очередной вертолет и дроны.

"Общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники - авиационной и другой, - сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не получится", - подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил бойцов за "постепенную и необратимую демилитаризацию врага".

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 271 самолет и 248 вертолетов. Потери в живой силе приближаются к 69 000 военных.

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