Багато цілей на один регіон: Ігнат розповів про труднощі з відбиттям атаки РФ 27 грудня

"Характер атаки який - рух цілей різних типів з різних напрямків, фактично, на один регіон. Сьогодні під атакою була столиця України та область. Атакують об’єкти критичної інфраструктури, звісно, що це енергетика, інші об’єкти, які цікавлять ворога", - зазначив Ігнат.

Він нагадав, що під час таких атак потрібна координація військового управління на доволі невеликій території. Працюють не тільки наземні системи ППО, але й авіація, яка перехоплює ракети та дрони.

"Коли отака щільна атака йде, це дуже і дуже складно саме в плані організації протиповітряної оборони. Коли йде урбанізована місцевість, велика щільність забудов, і саме тому є такі от, на жаль, наслідки, коли страждають люди, діти, будинки під ударом ворога", - зазначив він.

Ігнат також розповів, що під час відбиття атаки росіян, як і завжди в таких випадках, задіяли авіацію - F-16, МіГ-29, Су-27 та інші літаки. Була важлива особливість цієї атаки - раніше ракети летіли через багато регіонів, над якими більшість перехоплювали, але цього разу шансів на перехоплення подалі від Києва було менше.

"Зрозуміло, що входити в зону, де працює ППО, авіація не може. Тому, власне, і складно, коли все летить на Київ, область, зосереджувати там і гелікоптери армійської авіації, які полюють за "шахедами", і роботу наземних засобів", - резюмував Ігнат.