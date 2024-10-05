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Багато техніки і 1280 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Фото: за добу ЗСУ розбили рекордну кількість російської техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 4 на 5 жовтня, росіяни втратили на фронті 1280 солдатів, понад 70 артилерійських систем і 5 засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 659 220 (+1280) осіб ліквідовано;
  • танків - 8916 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 658 (+31) од.;
  • артилерійських систем - 19 037 (+72) од.;
  • РСЗВ - 1216 (+4) од.;
  • засоби ППО - 970 (+5) од.;
  • літаків - 368 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 529 (+35) од.;
  • крилатих ракет - 2613 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25 905 (+85) од.;
  • спеціальної техніки - 3344 (+11) од.

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, українські військові успішно відпрацювали по ворогу в Харківській області. Однак росіяни мають успіх відразу на кількох напрямках у Донецькій області.

Вночі терористи знову атакували Україну дронами типу "Шахед". Сили ППО знищили три ворожих БпЛА.

За даними Генштабу, найбільш тяжка ситуація на фронті для захисників склалася на Курахівському напрямку.

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Війна Росії проти України