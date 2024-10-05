Багато техніки і 1280 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, українські військові успішно відпрацювали по ворогу в Харківській області. Однак росіяни мають успіх відразу на кількох напрямках у Донецькій області.

Вночі терористи знову атакували Україну дронами типу "Шахед". Сили ППО знищили три ворожих БпЛА.

За даними Генштабу, найбільш тяжка ситуація на фронті для захисників склалася на Курахівському напрямку.

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