Много техники и 1280 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, украинские военные успешно отработали по врагу в Харьковской области. Однако россияне имеют успех сразу на нескольких направлениях в Донецкой области.

Ночью террористы снова атаковали Украину дронами типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили три вражеских БпЛА.

По данным Генштаба, наиболее тяжелая ситуация на фронте для защитников сложилась на Кураховском направлении.

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