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Много техники и 1280 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Фото: за сутки ВСУ разбили рекордное количество российской техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 4 на 5 октября, россияне потеряли на фронте 1280 солдат, более 70 артиллерийских систем и 5 средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 659 220 (+1280) человек ликвидировано;
  • танков - 8916 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 658 (+31) ед;
  • артиллерийских систем - 19 037 (+72) ед;
  • РСЗО - 1216 (+4) ед;
  • средства ПВО - 970 (+5) ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 529 (+35) ед;
  • крылатых ракет - 2613 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 905 (+85) ед;
  • специальной техники - 3344 (+11) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, украинские военные успешно отработали по врагу в Харьковской области. Однако россияне имеют успех сразу на нескольких направлениях в Донецкой области.

Ночью террористы снова атаковали Украину дронами типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили три вражеских БпЛА.

По данным Генштаба, наиболее тяжелая ситуация на фронте для защитников сложилась на Кураховском направлении.

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