Много техники и 1200 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

За последние сутки с 13 на 14 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1200 солдат, 152 беспилотника и 81 артиллерийскую систему. Общее число потерянной противником техники за сутки составляет 278 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в двух районах Харьковской и Донецкой областей.

Прошлой ночью российские террористы ударили из авиации по Сумской общине. В результате атаки пострадал человек.

Также этой ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

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