Багато союзників не можуть постачати Україні найсучаснішу техніку, - Шольц
Велика кількість союзників України не має можливості постачати їй найсучасніші моделі військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час Мюнхенської безпекової конференції.
"Я дізнався, що багато хто не в змозі поставити найсучасніші речі... але ті поставки, які вони здійснюють, ми також підтримаємо. Як ви знаєте, є також велика кількість старих танків, які ми постачатимемо", - заявив глава уряду ФРН.
Він також запевнив, що обіцяні бойові машини вже "дуже скоро" будуть розгорнуті в Україні разом з навченими бійцями.
Також Шольц торкнувся теми запасів боєприпасів, що скорочуються на тлі війни в Україні. Він наголосив на необхідності "постійного виробництва найважливіших видів зброї", у тому числі й різних снарядів.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Данія не передаватиме Україні свої танки Leopard 2A7, які є найсучаснішою модифікацією цієї техніки.
Натомість вона планує передати Leopard 1A5, які хоче викупити у Німеччини.
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