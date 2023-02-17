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Много союзников не могут поставлять Украине самую современную технику, - Шольц

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Мюнхен, Пятница 17 февраля 2023 19:59
Много союзников не могут поставлять Украине самую современную технику, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У большого количества союзников Украины нет возможности поставлять ей самые современные модели военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я узнал, что многие не в состоянии поставить самые современные вещи... но в тех поставках, которые они совершают, мы также окажем поддержку. Как вы знаете, есть также большое количество старых танков, которые мы поставим", - заявил глава правительства ФРГ.

Он также заверил, что обещанные боевые машины уже "очень скоро" будут развернуты в Украине вместе с обученными бойцами.

Также Шольц затронул тему сокращающихся запасов боеприпасов на фоне войны в Украине. Он подчеркнул необходимость "постоянного производства наиболее важных видов оружия", в том числе и различных снарядов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Дания не будет передавать Украине свои танки Leopard 2A7, которые являются самой современной модификацией данной техники.

Вместо этого она планирует передать Leopard 1A5, которые хочет выкупить у Германии.

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