Много союзников не могут поставлять Украине самую современную технику, - Шольц
У большого количества союзников Украины нет возможности поставлять ей самые современные модели военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я узнал, что многие не в состоянии поставить самые современные вещи... но в тех поставках, которые они совершают, мы также окажем поддержку. Как вы знаете, есть также большое количество старых танков, которые мы поставим", - заявил глава правительства ФРГ.
Он также заверил, что обещанные боевые машины уже "очень скоро" будут развернуты в Украине вместе с обученными бойцами.
Также Шольц затронул тему сокращающихся запасов боеприпасов на фоне войны в Украине. Он подчеркнул необходимость "постоянного производства наиболее важных видов оружия", в том числе и различных снарядов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Дания не будет передавать Украине свои танки Leopard 2A7, которые являются самой современной модификацией данной техники.
Вместо этого она планирует передать Leopard 1A5, которые хочет выкупить у Германии.
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