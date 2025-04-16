"Много вреда и разрушений": Байден впервые сделал заявление о новом сроке Трампа
Бывший президент США Джо Байден раскритиковал работу администрации Трампа за первые почти 100 дней. По его словам, она нанесла вред и разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений. Это просто захватывает дух, насколько стремительно все произошло", - сказал он на Конференции адвокатов, консультантов и представителей лиц с инвалидностью (ACRD).
Помимо этого, экс-президент указал на сокращение численности федеральных служащих, назвав это причиной сбоев в работе сайта Управления социального обеспечения и невозможности людей войти в свои аккаунты.
Также он подчеркнул важность защиты программы социального обеспечения, в то время как многие демократы проводят общенациональную акцию протеста против предполагаемых сокращений программы.
Отметим, что это было первое публичное выступление Байдена после завершения президентской каденции в январе.
Ответка команды Трампа
После речи Байдена, Управление соцобеспечения администрации Трампа обвинило экс-президента во "лжи американцам". В частности, в соцсети Х этого ведомства было сделано 5 постов со следующими тезисами:
- ни одно из отделений службы соцобеспечения не было закрыто навсегда, а половина технологического отдела не была уволена;
- в администрации заявили, что принимают "разумные меры для преобразования того, как мы обслуживаем общественность", включая инструменты искусственного интеллекта и обновленные телефонные услуги;
- Байдена обвинили в обнаружении миллиардов долларов незаконных платежей в период с 2015 по 2022 финансовый год;
- в посте сказано, что "Трамп неоднократно обещал защитить систему социального обеспечения и обеспечить более высокую заработную плату для пожилых людей, прекратив налогообложение пособий" по соцобеспечению;
- в 2024 финансовом году более 2 миллионов нелегальных иммигрантов получили номера социального страхования.
Противостояние Байдена и Трампа
Напомним, изначально основными кандидатами на пост президента США в 2025 году были - Джо Байден и Дональд Трамп. Тогда действующий глава Белого дома принял решение вновь баллотироваться в президенты, однако летом для него состоялись неудачные дебаты. По всем опросам, Трамп лидировал, а рейтинг демократа просел еще больше.
Вскоре Байден отказался идти на выборы, и вместо себя предложил кандидатом в президенты - вице-президентку США Камалу Харрис. Вплоть до 5 ноября 2025 года, опросы в СМИ показывали равные шансы на победу обоих кандидатом. Однако на деле Трамп оказался неоспоримым лидером, став президентом США уже во второй раз.
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