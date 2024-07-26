Багато республіканців невдоволені кандидатом Трампа у віцепрезиденти, - The Hill

Нагадаємо, Ми повідомляли, хто такий Джей Ді Венс, якого Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти та, що він говорив про Україну.

РБК-Україна також повідомляло, що ЄС панікує через кандидатуру Венса на посаду віце-президента.

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