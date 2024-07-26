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Багато республіканців невдоволені кандидатом Трампа у віцепрезиденти, - The Hill

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Деякі республіканці у Палаті представників критикують обрання колишнім президентом Трампом сенатора Джей Ді Венса своїм напарником. На їх думку, цей вибір не допоможе, а навіть може зашкодити шансам партії на перемогу в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Видання зауважило, що 

"Він був найгіршим вибором з усіх варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо... Антиукраїнець, більше популіст. Він нічого не додає до квитка Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", - сказав один із республіканців у Палаті представників.

Інший республіканець заявив, що 

Нагадаємо, Ми повідомляли, хто такий Джей Ді Венс, якого Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти та, що він говорив про Україну.

РБК-Україна також повідомляло, що ЄС панікує через кандидатуру Венса на посаду віце-президента.

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Дональд Трамп