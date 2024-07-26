Багато республіканців невдоволені кандидатом Трампа у віцепрезиденти, - The Hill

Деякі республіканці у Палаті представників критикують обрання колишнім президентом Трампом сенатора Джей Ді Венса своїм напарником. На їх думку, цей вибір не допоможе, а навіть може зашкодити шансам партії на перемогу в листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Видання зауважило, що
"Він був найгіршим вибором з усіх варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо... Антиукраїнець, більше популіст. Він нічого не додає до квитка Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", - сказав один із республіканців у Палаті представників.
Інший республіканець заявив, що
Нагадаємо, Ми повідомляли, хто такий Джей Ді Венс, якого Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти та, що він говорив про Україну.
РБК-Україна також повідомляло, що ЄС панікує через кандидатуру Венса на посаду віце-президента.
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