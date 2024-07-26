Многие республиканцы недовольны кандидатом Трампа в вице-президенты, - The Hill

Некоторые республиканцы в Палате представителей критикуют избрание бывшим президентом Трампом сенатора Джей Ди Венса своим напарником. По их мнению, этот выбор не поможет, а даже может нанести ущерб шансам партии на победу в ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Напомним, мы сообщали, кто такой Джей Ди Вэнс, которого Трамп избрал кандидатом в вице-президенты и что он говорил об Украине.
РБК-Украина также сообщало, что ЕС паникует из-за кандидатуры Венса на должность вице-президента.
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