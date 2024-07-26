Многие республиканцы недовольны кандидатом Трампа в вице-президенты, - The Hill

Напомним, мы сообщали, кто такой Джей Ди Вэнс, которого Трамп избрал кандидатом в вице-президенты и что он говорил об Украине.

РБК-Украина также сообщало, что ЕС паникует из-за кандидатуры Венса на должность вице-президента.

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