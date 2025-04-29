Багато постраждалих, 16 ударів і "прильоти": уточнено наслідки обстрілу Харкова

Мер Терехов розповів у своєму Telegram про попередні дані щодо наслідків дронової атаки на Харків.

За його словами, було зафіксовано 16 ударів по місту. В результаті ударів дронами-камікадзе були пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, а також "медичний заклад, цивільна інфраструктура".

Кількість постраждалих через масований дроновий удар у Харкові постійно зростає. Так, за словами Терехова о 23:40, кількість постраждалих зросла до 30 осіб.

Проте керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів о 23:44, що у Харкові на цю хвилину - вже 27 постраждалих через удар дронів.

"Троє поранених доставлені до лікарень міста, де їм надається невідкладна медична допомога. Іншим постраждалим медики надали першу допомога на місці", - передав чиновник.

Мер Харкова інформував, що була інформація про удар БПЛА противника по багатоповерхівці у Слобідському районі.

Окрім нього, були повідомлення про ворожі удари також по ще трьох районах Харкова, а саме по Шевченківському, Київському та Салтівському.

Оновлено: через обстріл були пошкоджені дві міські лікарні

Начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко розповів, що для атаки ворог застосовував БПЛА "Гєрань-2".

Загалом під ударом були цівільні об'єкти у чотирьох районах: Слобідському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському.

Медична допомога була надала 30 цивільним особам, серед них 1 дитина віком 16 років, повідомив Борисенко.

Через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства, а також дві лікарні міста Харків.

Оновлено: кількість постраждалих знову зросла

Мер Ігор Терехов о 00:21 розповів, що у Харкові кількість постраждалих зросла вже до 39 людей.

Як розповів глава ОВА Олег Синєгубов, у Харкові серед постраждалих - 5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та 24-річна вагітна жінка

За словами чиновника, загалом кількість постраждалих через дронову атаку зросла до 38. Він додав, що у лікарні Харкова наразі госпіталізовано четверо людей.