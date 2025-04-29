Много пострадавших, 16 ударов и "прилеты": уточнены последствия обстрела Харькова

Мэр Терехов рассказал в своем Telegram о предварительных данных о последствиях дроновой атаки на Харьков.

По его словам, было зафиксировано 16 ударов по городу. В результате ударов дронами-камикадзе были повреждены многоэтажки и частные дома, а также "медицинское учреждение, гражданская инфраструктура".

Количество пострадавших из-за массированного дронового удара в Харькове постоянно растет. Так, по словам Терехова в 23:40, количество пострадавших возросло до 30 человек.

Однако руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в 23:44, что в Харькове на эту минуту - уже 27 пострадавших из-за удара дронов.

"Трое раненых доставлены в больницы города, где им оказывается неотложная медицинская помощь. Остальным пострадавшим медики оказали первую помощь на месте", - передал чиновник.

Мэр Харькова информировал, что была информация об ударе БПЛА противника по многоэтажке в Слободском районе.

Кроме него, были сообщения о вражеских ударах также по еще трем районам Харькова, а именно по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому.

Обновлено: из-за обстрела были повреждены две городские больницы

Начальник управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Спартак Борисенко рассказал, что для атаки враг применял БПЛА "Герань-2".

В общей сложности под ударом были гражданские объекты в четырех районах: Слободском, Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском.

Медицинская помощь была оказана 30 гражданским лицам, среди них 1 ребенок 16 лет, сообщил Борисенко.

Из-за обстрелов были повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили, предприятия, а также две больницы города Харьков.

Обновлено: количество пострадавших снова возросло

Мэр Игорь Терехов в 00:21 рассказал, что в Харькове количество пострадавших выросло уже до 39 человек.

Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, в Харькове среди пострадавших – 5-летняя девочка, 16-летний парень и 24-летняя беременная женщина

По словам чиновника, в целом количество пострадавших из-за дроновой атаки возросло до 38. Он добавил, что в больнице Харькова госпитализированы четыре человека.