Много пострадавших, 16 ударов и "прилеты": уточнены последствия обстрела Харькова

В Харькове в результате вражеской дроновой атаки были повреждены гражданские объекты, в частности многоэтажки и медицинское учреждение. Из-за российского обстрела известно о десятках пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Мэр Терехов рассказал в своем Telegram о предварительных данных о последствиях дроновой атаки на Харьков.
По его словам, было зафиксировано 16 ударов по городу. В результате ударов дронами-камикадзе были повреждены многоэтажки и частные дома, а также "медицинское учреждение, гражданская инфраструктура".
Количество пострадавших из-за массированного дронового удара в Харькове постоянно растет. Так, по словам Терехова в 23:40, количество пострадавших возросло до 30 человек.
Однако руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в 23:44, что в Харькове на эту минуту - уже 27 пострадавших из-за удара дронов.
"Трое раненых доставлены в больницы города, где им оказывается неотложная медицинская помощь. Остальным пострадавшим медики оказали первую помощь на месте", - передал чиновник.
Мэр Харькова информировал, что была информация об ударе БПЛА противника по многоэтажке в Слободском районе.
Кроме него, были сообщения о вражеских ударах также по еще трем районам Харькова, а именно по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому.
Начальник управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Спартак Борисенко рассказал, что для атаки враг применял БПЛА "Герань-2".
В общей сложности под ударом были гражданские объекты в четырех районах: Слободском, Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском.
Медицинская помощь была оказана 30 гражданским лицам, среди них 1 ребенок 16 лет, сообщил Борисенко.
Из-за обстрелов были повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили, предприятия, а также две больницы города Харьков.
Мэр Игорь Терехов в 00:21 рассказал, что в Харькове количество пострадавших выросло уже до 39 человек.
Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, в Харькове среди пострадавших – 5-летняя девочка, 16-летний парень и 24-летняя беременная женщина
По словам чиновника, в целом количество пострадавших из-за дроновой атаки возросло до 38. Он добавил, что в больнице Харькова госпитализированы четыре человека.
Как сообщалось ранее, вечером 29 апреля в Харькове прогремели взрывы из-за удара дронов. Местные власти сообщали о "прилетах" и о пострадавших.
Кроме того, сегодня вечером массированной дроновой атаке подвергся город Днепр. Там прогремела серия взрывов, из-за обстрела известно об одном погибшем человеке, фиксировались пожары.
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