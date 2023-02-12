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Багато охочих: МВС буде формувати штурмові бригади "Гвардії наступу" і після 1 квітня

Фото: МВС буде формувати штурмові бригади "Гвардії наступу" і після 1 квітня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У МВС вирішили продовжувати формувати бригади "Гвардії наступу" і після 1 квітня 2023 року. Це пов'язано з великою кількістю охочих вступити до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прес-секретаря міністра внутрішніх справ Мар'яни Реви в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За її словами, відслідковується велика кількість бажаючих звільняти українські території від російських окупантів. При цьому формування восьми основних бригад буде виконано до 1 квітня.

"Однак ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звісно цей резерв осіб, які наразі не пройдуть в бригади, будуть запрошені до наступних бригад", - сказала Рева.

Вона розповіла, що загалом було зафіксовано понад 27 тисяч звернень. З них 12 тисяч людей звертались за консультацією ЦНАПах, а також через гарячу лінію.

"Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ, на долучення до наших бригад, то їх вже більш як 15 тисяч", - сказала вона.

Нагадаємо, 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

Із перших днів набору до "Гвардії наступу" була зафіксована позитивна динаміка щодо подачі заявок: за одну добу звернулося тисячі потенційних добровольців.

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Міністерство внутрішніх справ України