Багато охочих: МВС буде формувати штурмові бригади "Гвардії наступу" і після 1 квітня

За її словами, відслідковується велика кількість бажаючих звільняти українські території від російських окупантів. При цьому формування восьми основних бригад буде виконано до 1 квітня.

"Однак ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звісно цей резерв осіб, які наразі не пройдуть в бригади, будуть запрошені до наступних бригад", - сказала Рева.

Вона розповіла, що загалом було зафіксовано понад 27 тисяч звернень. З них 12 тисяч людей звертались за консультацією ЦНАПах, а також через гарячу лінію.

"Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ, на долучення до наших бригад, то їх вже більш як 15 тисяч", - сказала вона.