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Много желающих: МВД будет формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления" и после 1 апреля

Фото: МВД будет формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления" и после 1 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В МВД решили продолжать формировать бригады "Гвардии наступления" и после 1 апреля 2023 года. Это связано с большим количеством желающих вступить в них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра внутренних дел Марьяны Ревы в эфире телемарафона "Единые новости".

По ее словам, отслеживается большое количество желающих освобождать украинские территории от российских кафиров. При этом формирование восьми основных бригад будет выполнено до 1 апреля.

"Однако мы видим, что есть большой интерес со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в бригады, будут приглашены в следующие бригады", - сказала Рева.

Она рассказала, что всего было зафиксировано более 27 тысяч обращений. Из них 12 тысяч человек обращались за консультацией ЦНАПов, а также через горячую линию.

"Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, в присоединение к нашим бригадам, то их уже более 15 тысяч", - сказала она.

Напомним, 2 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардия наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

С первых дней набора в "Гвардию наступления" была зафиксирована положительная динамика по подаче заявок: за одни сутки обратились тысячи потенциальных добровольцев.

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Министерство внутренних дел Украины