Много желающих: МВД будет формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления" и после 1 апреля

По ее словам, отслеживается большое количество желающих освобождать украинские территории от российских кафиров. При этом формирование восьми основных бригад будет выполнено до 1 апреля.

"Однако мы видим, что есть большой интерес со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в бригады, будут приглашены в следующие бригады", - сказала Рева.

Она рассказала, что всего было зафиксировано более 27 тысяч обращений. Из них 12 тысяч человек обращались за консультацией ЦНАПов, а также через горячую линию.

"Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, в присоединение к нашим бригадам, то их уже более 15 тысяч", - сказала она.