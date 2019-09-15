На Багами насувається новий ураган

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Шторм поступово посилюється і перетвориться на ураган через два або три дні

Тропічна депресія, що знаходиться зараз в районі Багамських островів, посилилася до тропічного шторму, якому присвоїли ім'я "Умберто". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що в найближчі дні шторм може посилитися до рівня урагану.

Прихід «Умберто» змусив владу островів припинити рятувальну та відновлювальну операції, а також закрити аеропорти на Багамах, які нещодавно зазнали руйнівного впливу з боку урагану "Доріан".

"Доріан" в момент виходу на територію Багамських островів, два тижні тому, був ураганом п'ятої категорії і став одним із найбільш руйнівних штормів, які коли-небудь падали на цей регіон.

Попередження про тропічному шторму випустили для всієї північно-східної частини Багамських островів, за винятком острова Андрос. Це означає, що тропічний шторм очікується на цих територіях протягом найближчих 36 годин.

За даними агентства, шторм знаходиться в 365 км на схід - південно-схід від Фріпорта (острів Гранд-Багама), і рухається в напрямку північного заходу зі швидкістю майже 9 км на годину. До неділі шторм розгорнеться в напрямку півночі – північного заходу. Очікується, що шторм пройде дуже близько до північно-західним Багамам в суботу, а в неділю пройде повз узбережжя Флориди.

Максимальна швидкість вітру в центрі шторму досягла 65 км на годину, шторм поступово посилюється і перетвориться на ураган через два або три дні.

Раніше повідомлялося, що в результаті потужного урагану "Доріан", який кілька днів поспіль бушував на Багамах, зниклими безвісти вважаються 2,5 тисячі осіб і ще більше 50 загинули.

Нагадаємо, ураган "Доріан" зруйнував понад 13 тисяч будинків на Багамських островах. Він обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня, швидкість вітру досягала 298 км/ч. Потім стихія пронеслася вздовж атлантичного узбережжя США до Канади, завдаючи істотної шкоди. У Канаді з-за урагану "Доріан" майже 500 тис. людей залишилися без електрики.