Багамские острова заморозили 3 млрд. долларов, принадлежащие россиянам
Финансовые учреждения на Багамских островах хранят активы на сумму около 3 миллиардов долларов, владельцы которых связаны с Россией. Все указанные средства по решению правительства островного государства временно заморожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
12 марта Багамы распорядились прекратить все операции с российскими организациями, которые попали под санкции западных стран. Центральный банк страны провел мониторинг всех средств и обнаружил депозиты на сумму 420 млн. долларов, а также трастовые активы на сумму 2,5 млрд. долларов с конечными бенефициарами из России.
Эти цифры относятся только к международному банковскому и трастовому сектору, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают какие-либо российские активы в банках для местного населения.
Центральный банк Багамских островов не сообщает, какая часть этих активов принадлежит россиянам, находящимся под санкциями США и ЕС. Багамские острова осудили вторжение России в Украину и временно заморозили все активы россиян.
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