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Багамські острови заморозили 3 млрд доларів, що належать росіянам

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Нассау, Неділя 20 березня 2022 04:41
Багамські острови заморозили 3 млрд доларів, що належать росіянам Центральний банк Багамських островів (Фото: licdn.com)
Автор: Константин Широкун

Фінансові установи на Багамських островах зберігають активи на суму близько 3 мільярдів доларів, власники яких пов'язані з Росією. Всі зазначені кошти за рішенням уряду острівної держави тимчасово заморожені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

12 березня Багами розпорядилися припинити всі операції з російськими організаціями, які потрапили під санкції західних країн. Центральний банк країни провів моніторинг всіх коштів і виявив депозити на суму 420 млн доларів, а також трастові активи на суму 2,5 млрд доларів з кінцевими бенефіціарами з Росії.

Ці цифри відносяться тільки до міжнародного банківського і трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни, і не включають будь-які російські активи в банках для місцевого населення.

Центральний банк Багамських островів не повідомляє, яка частина цих активів належить росіянам, які перебувають під санкціями США і ЄС. Багамські острови засудили вторгнення Росії в Україну і тимчасово заморозили всі активи росіян.

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