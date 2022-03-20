Багамські острови заморозили 3 млрд доларів, що належать росіянам

Фінансові установи на Багамських островах зберігають активи на суму близько 3 мільярдів доларів, власники яких пов'язані з Росією. Всі зазначені кошти за рішенням уряду острівної держави тимчасово заморожені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

12 березня Багами розпорядилися припинити всі операції з російськими організаціями, які потрапили під санкції західних країн. Центральний банк країни провів моніторинг всіх коштів і виявив депозити на суму 420 млн доларів, а також трастові активи на суму 2,5 млрд доларів з кінцевими бенефіціарами з Росії.

Ці цифри відносяться тільки до міжнародного банківського і трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни, і не включають будь-які російські активи в банках для місцевого населення.

Центральний банк Багамських островів не повідомляє, яка частина цих активів належить росіянам, які перебувають під санкціями США і ЄС. Багамські острови засудили вторгнення Росії в Україну і тимчасово заморозили всі активи росіян.