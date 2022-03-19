На Багамах выявили 3 млрд долларов российских денег

Багамы 12 марта распорядились прекратить все операции с российскими организациями, на которые западными странами были наложены санкции.

Центральный банк обнаружил депозиты на сумму 420 млн долларов и депозитарные или трастовые активы на сумму 2,5 млрд долларов "с конечными бенефициарными владельцами из России или связанными с ней" в багамских финансовых учреждениях, имеющих лицензию на обслуживание иностранных клиентов.

Эти цифры относятся только к международному банковскому и трастовому сектору, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают какие-либо российские активы, которые могут храниться в багамских банках, обслуживающих местное население, заявил центральный банк.

В нем не говорится, какая часть этих активов принадлежит россиянам, находящимся под санкциями.

Багамские острова громко осудила вторжение России в Украину, но, похоже, остается в противоречии с тем, насколько агрессивно она может участвовать в санкционных усилиях, не нанося ущерба своей относительно небольшой экономике.