На Багамах виявили 3 млрд доларів російських грошей

У фінансових установах на Багамах знаходяться активи на суму близько 3 млрд доларів, власники яких пов'язані з Росією. Дані розкрив центральний банк карибської країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Багами 12 березня розпорядилися припинити всі операції з російськими організаціями, на які західними країнами були накладені санкції.
Центральний банк виявив депозити на суму 420 млн доларів і депозитарні або трастові активи на суму 2,5 млрд доларів "з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов'язаними з нею" в Багамських фінансових установах, що мають ліцензію на обслуговування іноземних клієнтів.
Ці цифри відносяться тільки до міжнародного банківського і Трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни, і не включають будь-які російські активи, які можуть зберігатися в Багамських банках, які обслуговують місцеве населення, заявив центральний банк.
У ньому не говориться, яка частина цих активів належить росіянам, які перебувають під санкціями.
Багамські острови голосно засудили вторгнення Росії в Україну, але, схоже, залишається в протиріччі з тим, наскільки агресивно вона може брати участь у санкційних зусиллях, не завдаючи шкоди своїй відносно невеликій економіці.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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