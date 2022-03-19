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На Багамах выявили 3 млрд долларов российских денег

Новина українською →
Багамы, Суббота 19 марта 2022 17:31
На Багамах выявили 3 млрд долларов российских денег Фото: на Багамах обнаружили 3 млрд долларов российских денег (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

В финансовых учреждениях на Багамах находятся активы на сумму около 3 млрд долларов, владельцы которых связаны с Россией. Данные раскрыл центральный банк карибской страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Багамы 12 марта распорядились прекратить все операции с российскими организациями, на которые западными странами были наложены санкции.

Центральный банк обнаружил депозиты на сумму 420 млн долларов и депозитарные или трастовые активы на сумму 2,5 млрд долларов "с конечными бенефициарными владельцами из России или связанными с ней" в багамских финансовых учреждениях, имеющих лицензию на обслуживание иностранных клиентов.

Эти цифры относятся только к международному банковскому и трастовому сектору, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают какие-либо российские активы, которые могут храниться в багамских банках, обслуживающих местное население, заявил центральный банк.

В нем не говорится, какая часть этих активов принадлежит россиянам, находящимся под санкциями.

Багамские острова громко осудила вторжение России в Украину, но, похоже, остается в противоречии с тем, насколько агрессивно она может участвовать в санкционных усилиях, не нанося ущерба своей относительно небольшой экономике.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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