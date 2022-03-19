На Багамах виявили 3 млрд доларів російських грошей

У фінансових установах на Багамах знаходяться активи на суму близько 3 млрд доларів, власники яких пов'язані з Росією. Дані розкрив центральний банк карибської країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Багами 12 березня розпорядилися припинити всі операції з російськими організаціями, на які західними країнами були накладені санкції.

Центральний банк виявив депозити на суму 420 млн доларів і депозитарні або трастові активи на суму 2,5 млрд доларів "з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов'язаними з нею" в Багамських фінансових установах, що мають ліцензію на обслуговування іноземних клієнтів.

Ці цифри відносяться тільки до міжнародного банківського і Трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни, і не включають будь-які російські активи, які можуть зберігатися в Багамських банках, які обслуговують місцеве населення, заявив центральний банк.

У ньому не говориться, яка частина цих активів належить росіянам, які перебувають під санкціями.

Багамські острови голосно засудили вторгнення Росії в Україну, але, схоже, залишається в протиріччі з тим, наскільки агресивно вона може брати участь у санкційних зусиллях, не завдаючи шкоди своїй відносно невеликій економіці.