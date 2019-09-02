На Багамах сообщили о первых жертвах урагана "Дориан"

На Багамских островах из-за урагана "Дориан" как минимум один человек погиб и еще один пропал без вести. Об этом сообщает местное издание Bahamas Press.

Сообщается, что жертвой урагана "Дориан", который накануне обрушился на острова Абако в северной части архипелага, погиб семилетний мальчик. По уточненной информации, он утонул, когда его семья пыталась спастись от стихийного бедствия.

Также сообщается, что его сестра, возраст которой не уточняется, пропала без вести. Отметим, до этого СМИ сообщали о жертве урагана "Дориан" в Пуэрто-Рико, где погиб пожилой мужчина после того, как сорвался с крыши.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина из-за урагана "Дориан" планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

До этого президент США Дональд Трамп призвал жителей штатов Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама быть бдительными перед ударом урагана. Он также заявил, что этот ураган может стать самым разрушительным в истории Соединенных Штатов.