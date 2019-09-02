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В штате Флорида объявлена эвакуация

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 08:43
В штате Флорида объявлена эвакуация
Иллюстративное фото (pixabay.com/tpsdave)

Обязательная эвакуация затронет округи Дувал, Индиан и Нассо

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную из-за приближающегося урагана "Дориан" . Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что обязательная эвакуация затронет округи Дувал, Индиан и Нассо.

"Поручения об обязательной эвакуации направлены в округи Палм Бич, Мартин и Сент-Луси. Поручения в адрес округов Сент-Джонс, Бревард и Волуси поступят завтра", - говорится в заявлении.

Для обеспечения свободного проезда в целях эвакуации губернатор приостановил сбор пошлин на некоторых платных автодорогах штата, в том числе на основной магистрали Тернпайк.

Напомним, в штате Южная Каролина из-за приближающегося урагана "Дориан" планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон.

Американские синоптики сообщали, что вечером 2 сентября "Дориан" может достичь Флориды, затем он может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная и Северная Каролины. После этого президент США Дональд Трамп призвал жителей штатов проявить бдительность перед ударом урагана "Дориан".

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