На Багамах при крушении вертолета погиб миллиардер

Иллюстративное фото (www.aa.com.tr)

Одним из семи погибших оказался миллиардер и угольный магнат Крис Клайн

В районе Багамских островов в результате крушения вертолета погибли семь человек, среди которых миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bahamas Press.

Вертолет следовал с одного из островов в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Он пропал вскоре после взлета. Как сообщается, одним из семи погибших оказался миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Соболезнования в связи с его смертью уже выразил губернатор Западной Виргинии Джим Джастис. По данным Forbes, состояние Клайна оценивается в 1,8 млрд долларов.

Напомним, в Германии недалеко от аэродрома в Гессене в коммуне Эгельсбах потерпел крушение легкий самолет, на борту которого находилась российский предпринематель Наталья Филева. Сообщается, что в результате катастрофы погибли три человека, в том числе и Филева. После падения самолет практически полностью сгорел.

Отметим, в Boeing 737 MAX, который разбился в понедельник, 29 октября 2019 года, через несколько минут после вылета из Джакарты, за день до того возникли технические проблемы. Добавим, на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил.