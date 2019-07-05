ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Багамах при аварії вертольота загинув мільярдер

Новини » Надзвичайні події    05.07.2019 - 08:24
На Багамах при аварії вертольота загинув мільярдер
Ілюстративне фото (www.aa.com.tr)

Одним із семи загиблих виявився мільярдер і вугільний магнат Кріс Клайн

В районі Багамських островів в результаті аварії вертольота загинули сім людей, серед яких мільярдер і вугільний магнат Кріс Клайн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bahamas Press.

Вертоліт прямував з одного з островів у Форт-Лодердейл (штат Флорида). Він зник незабаром після зльоту. Як повідомляється, одним з семи загиблих виявився мільярдер і вугільний магнат Кріс Клайн. Співчуття у зв'язку з його смертю вже висловив губернатор Західній Вірджинії Джим Джастіс. За даними Forbes, статок Клайна оцінюється в 1,8 млрд доларів.

Нагадаємо, у Німеччині недалеко від аеродрому в Гессені в комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого знаходилася російський підприємець Наталія Філєва. Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули три людини, у тому числі і Філєва. Після падіння літак практично повністю згорів.

Відзначимо, в Boeing 737 MAX, який розбився в понеділок, 29 жовтня 2019 року, через кілька хвилин після вильоту з Джакарти, за день до того виникли технічні проблеми. Додамо, на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив.

В авіакатастрофі на Гаваях загинув українець У Полтавській області упав дельтаплан, є жертви
Новини України авиакатастрофаБагамы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся