Миллиардер Баффет решил продать газетную империю

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway объявила о продаже 31 газеты за 140 млн долларов. Об этом компания Баффета объявила в среду, 29 января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Покупателем станет издательство Lee Enterprises, которое руководило деятельностью газетной империи в течение последних 18 месяцев.

"У нас не было заинтересованности в продаже группы кому-либо еще по одной простой причине: мы считаем, что Lee Enterprises лучше всего справляется с проблемами отрасли", - отметил Баффет в своем заявлении.

Berkshire Hathaway одолжит Lee Enterprises 576 млн долларов под 9% годовых, часть из которых издатель потратит на покупку газетного бизнеса Баффета.

Отметим, что в письме к своим издателям в 2012 году Уореен Баффетт назвал себя "газетным наркоманом", который нуждается в том, чтобы покупать больше газет. Однако в 2020 году миллиардер поменял точку зрения. Решение о продаже газетного бизнеса Баффет принял из-за падения доходов от рекламы.

Напомним, Уоррен Баффет занимает третье место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивает в $88, 9 млрд. Баффет управляет холдингом Berkshire Hathaway, которому принадлежит более 60 компаний, включая страховую Geico, производителя аккумуляторов Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen.

Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо.