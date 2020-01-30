Мільярдер Баффет вирішив продати газетну імперію

Інвестиційна компанія американського мільярдера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway оголосила про продаж 31 газети за 140 млн доларів. Про це компанія Баффета оголосила в середу, 29 січня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Покупцем стане видавництво Lee Enterprises, яке керувало діяльністю газетної імперії протягом останніх 18 місяців.

"У нас не було зацікавленості у продажу групи комусь ще з однієї простої причини: ми вважаємо, що Lee Enterprises найкраще справляється з проблемами галузі", - зазначив Баффет в своїй заяві.

Berkshire Hathaway позичить Lee Enterprises 576 млн доларів під 9% річних, частину з яких видавець витратить на покупку газетного бізнесу Баффета.

Відзначимо, що в листі до своїм видавцям у 2012 році Уореен Баффет назвав себе "газетним наркоманом", який потребує, щоб купувати більше газет. Однак у 2020 році мільярдер поміняв точку зору. Рішення про продаж газетного бізнесу Баффет прийняв через падіння доходів від реклами.

Нагадаємо, Уоррен Баффет займає третє місце в списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Його стан оцінює в $88, 9 млрд. Баффет управляє холдингом Berkshire Hathaway, якому належить більше 60 компаній, включаючи страхову Geico, виробника акумуляторів Duracell і мережа ресторанів Dairy Queen.

Баффет вважає, що повальне захоплення біткойнами та іншою криптовалютою закінчиться погано.