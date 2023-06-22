Рекордний рік. Чеський постачальник озброєння для ЗСУ суттєво нарощує виробництво

Чеський виробник озброєння, компанія Excalibur Army, який є великим постачальником техніки та зброї для України, більш ніж у чотири рази збільшив свої продажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на річний звіт компанії.

Більш того, чистий прибуток компанії збільшився в сім разів, з 9,6 млн євро в 2021 році до 70 млн євро, що є найвищим показником в історії компанії.

Більшість продажів Excalibur Army припала на ринки за межами ЄС. Наприклад, компанія поставила в Україну близько 100 одиниць військової техніки, у тому числі модернізовані танки Т-72, ​​артилерійські системи, ракетні установки та БМП.

Також компанія Excalibur Army нещодавно виграла контракт на модернізацію сотні танків Т-72, ​​який фінансується США та Нідерландами в рамках військової допомоги Україні. Також минулого року компанія модернізувала українські армії старі танки Т-72. Вони мають потужніший двигун, нові системи зв'язку, цифрової діагностики, сучасні системи наведення, а також додаткову динамічну броню.

У зв'язку з попитом на військову техніку, Excalibur Army інвестує близько 27 млн євро в будівництво ще одного виробничого цеху на своєму заводі в Штернберку, Чехія. Після введення в експлуатацію нового складального цеху компанія Excalibur Army найме ще від 100 до 150 робітників та від 30 до 50 адміністративних працівників. Минулого року кількість співробітників Excalibur Army збільшилась із 487 до 524 осіб.

Постачання Україні озброєнь компанії Excalibur Army

Раніше ми писали, що чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" відправила до України 15 мобільних систем протиповітряної оборони MR-2 Viktor, які профінансували за рахунок сумісних коштів.

Системи збирають на заводі чеської компанії Excalibur Army. Це модифікований позашляховик Toyota, оснащений парою кулеметів КПВТ, які здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від ударів дронів-камікадзе та бомбардувань з повітря.