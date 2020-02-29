Бабочки в животе и на платье: Лилия Ребрик покорила воздушным весенним образом

Лилия Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик поздравила украинцев с грядущей весной

Лилия Ребрик, которая недавно порадовала своих поклонников мини-спектаклями прямо в телеэфире и зажигательными танцами на рабочем месте, поздравила украинцев с грядущей весной и подарила веселое возвышенное настроение сегодняшним именинникам, показав серию нежных снимков.

Известная телеведущая в длинном воздушном белом платье с синим принтом в виде мотыльков призналась, что просто в восторге от нового наряда. Фото звезда показала в своем Instagram.

"Когда бабочки и в животе, и на платье... это просто наслаждение", - подписала Лилия кадры, сопроводив пост хештэгами "скоровесна" и "завтравесна".

Лилия Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кроме того, ведущая поздравила всех "уникальных" людей, чей денб рождения приходится на 29 февраля и официально празднуют его только раз в четыре года.

Лилия Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей осыпают ее комплиментами и расхваливают новое платье, попутно расспрашивая - где можно найти такое. Также фаны отмечают, что в новом наряде Ребрик необыкновенно красива, и называют девушкой-весной.

Девушка - Весна!

Красавица!

Люблю, когда бабочки в животе!

Платье супер. Сколько стоит? Где можно заказать?

Скрин комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

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