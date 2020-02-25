Предположи: Лилия Ребрик объяснила, как избегает семейных конфликтов с Андреем Диким

Андрей Дики и Лилия Ребрик с дочками (фото: из личного архива телеведущей)

Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик, Мария Мельник, Григорий Герман и Анатолий Анатолич поделились своими историями любви и дали советы, как избежать семейных конфликтов.

Лилия Ребрик зимой 2011 года вышла замуж за хореографа Андрея Дикого, тогда новость об их свадьбе подорвала сеть. Пара была участниками одного танцевального шоу, поэтому отношения знаменитостей начинались с дружбы. После завершения шоу пара встретилась снова. И больше не расставалась. Восемь лет брака, двое талантливых детей. Лилия Ребрик признается, рядом с таким требовательным и заботливым мужем чувствует себя богиней. А чтобы решать мелкие семейные конфликты, телеведущая предлагает интересный лайфхак.

«У нас появилось такое слово, которое мы и сейчас используем – «предположи». Я говорила: «Ммм, что-то мне не очень нравится. Но ты предположи. Я предлагаю то-то и то-то». И как мужчину – его это не цепляло, не оскорбляло», – поделилась ведущая шоу «Ранок з Україною» Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Быстро решать любовные проблемы умеет еще одна красавица-телеведущая – Мария Мельник. С любимым мужем Виктором они вместе уже пять с половиной лет. А вот познакомились в парке города Кропивницкий.

«Как оказалось – он раньше добавлялся ко мне в друзья в соцсетях. Пытался со мной начать общаться, но я как-то его отшила, – рассказала Мария Мельник в эфире канала «Украина». – Я очень эмоциональная, «человек праздник». Э-ге-гей! Мне постоянно нужно куда-то бежать, что-то делать. Он такой более уравновешенный, спокойный».

Мария Мельник

Ведущая шокирует – у нее с мужем никогда не было скандалов или ссор. А все потому, что Мария не стесняется озвучивать Виктору свои пожелания. А еще дома у телеведущей на холодильнике есть перечень всего, о чем она мечтает:

«Я могу спокойно подойти к своему мужу и сказать: «Обними меня! Мне сейчас это очень нужно!» А еще на холодильнике я время от времени оставляю новый список своих желаний: от чего-то маленького, грубо говоря – цветы, сладости или какие-то книги, путешествия, технику и т.д.».

Григорий Герман с семьей

Работа кардинально изменила судьбу еще одного ведущего программы «Ранок з Україною». Григорий Герман познакомился со своей будущей женой на съемочной площадке, а по завершению шоу понял – не сможет дальше жить без этого человека. Сегодня свою жену мужчина называет «любимка». Вместе они воспитывают двух сыновей. В семье не бывает ссор – все мелкие конфликты, влюбленные специально называют словом – «недоразумение».

«Я действительно своей жене говорю 6-7 раз в день, что я ее люблю. А она мне – 4 или 5 раз в день, – говорит Григорий Герман и добавляет об отношении к ссорам. – Перед тобой в момент там этого конфликта не враг, желающий тебе зла, а человек, который тебя любит, который хочет тебе добра и хочет быть с тобой счастливым».

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич с будущей женой Юлой познакомился благодаря друзьям, правда, любовь с первого взгляда не сложилась. Три месяца переписки в социальных сетях, после чего пара встретилась во второй раз. Анатолий Анатолич признается, его жизнь после знакомства с Юлой изменилась кардинально. Сегодня же они счастливая семья, и часто во избежание конфликтов ведущий принимает на себя роль виноватого.

«Большой талант иногда даже сделать вид, что «я был неправ». Даже если я прав. А такое часто бывает – я чаще прав, – делится Анатолий Анатолич. К тому же, ведущий «Ранку з Україною» признался – он еще раз мечтает стать отцом. – У нас классные дети. И я думаю, что не стоит останавливаться на этом. Нужно продолжать. Если это так классно получается у нас, то почему бы нет!».

Четыре разные семьи. У каждой свои правила, предостережения, планы. Зато истина понятна – любовь кардинально меняет судьбы.