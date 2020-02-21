Лилия Ребрик рассекретила способ сохранения страсти после 8 лет семейной жизни

Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: канал «Україна»)

Лилия Ребрик подчеркнула, что они с Андреем - легкая на подъем пара

Недавно Лилия Ребрик и Андрей Дикий отпраздновали восьмую годовщину брака и вернулись из романтического путешествия на Мальдивских островах. Актриса и ведущая канала «Украина» убеждена: в отношениях влюбленной пары важны 3 пункта – уважение, дружба и страсть. В интервью «Ранку з Україною» Лилия рассказала, что помогло им построить крепкие отношения и как супруги поддерживают пылкие чувства.

Зимой 2011 года сеть взорвала новость – телеведущая Лилия Ребрик вышла замуж за хореографа Андрея Дикого. Впрочем, отношения начались с дружбы.

«У меня была квартира в кредите и как раз в тот период, когда мы танцевали вместе, я его выплатила. Я была так счастлива и рада, и почему-то рассказать об этом мне хотелось Дикому. Андрей за меня так искренне радовался, как будто он его выплатил», – рассказала ведущая «Ранку з Україною» Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

8 лет брака, двое талантливых детей – Лилия признается: рядом с таким требовательным и заботливым супругом чувствует себя богиней.

«Андрей настолько любит гордиться тем, какая у него жена! Он из тех мужчин, которые не скрывают, а наоборот говорят – это моя! В прошлом году у нас появилась новая традиция – два раза в год ездим отдыхать только вдвоем. Да, у меня загруженный график, поэтому муж знает, что со мной лучше не откладывать на завтра: есть несколько свободных дней – летим, уединяемся. Мы легкие на подъем!» – поделилась телезвезда в эфире канала «Украина».

Напомним, ранее эффектная Лилия Ребрик в роскошном костюме поразила стильным выходом в свет.