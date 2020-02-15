Можно смотреть вечно: счастливая Лилия Ребрик показала страстные танцы с мужем

Ведущая призналась, что ее вдохновляют яркие истории любви
Лилия Ребрик - востребованная телеведущая и актриса и нередко работает в праздничные дни. К примеру, в День всех влюбленных 14 февраля у нее спектакли - так было и в прошлом году, однако ее мужу Андрею Дикому удалось удивить любимую и устроить ей ужин-сюрприз прямо в поезде. В этом году артистка также занята в театре в этот день, однако уже в Киеве, так что вечером влюбленные все же встретились.
А в честь праздника Лилия поделилась ярким видеороликом, в котором они с супругом демонстрируют страстные танцы. На Ребрик - романтичное мини-платье в горошек, а ее супруг одет в черные брюки и белую рубашку.
Артистка призналась, что ее очень мотивируют яркие и интересные истории любви и предложила подписчикам поделиться своей.
Видео: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
"З днем всіх закоханих!!! Для мене в стосунках головними є три пункта, без яких неможливе щасливе кохання:
повага;
дружба;
пристрасть.
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Я надихаюсь коханням, я відчуваю його, я щодня чую "кохаю" і щодня кажу "і я кохаю"! Коханням дихає світ і воно завжди і у всьому навколо! Я надихаюсь історіями любові інших! А надто тих - яким було про що кричати, які не боялися ділитися зі світом своїм щастям... Саме такі історії мотивують, навіть коли відчуваєш себе самотнім. Одна з моїх улюблених - історія кохання Коте Махарадзе та Софіко Чаурелі. Запам’яталося, що коли Коте коментував матчі - він у своїх коментарях завуальовано призначав Софіко побачення. Тоді телефонів не було, тож пара вигадала такі потаємні знаки: Коте коментував хто і на якій хвилині забивав гол- і це означало місце і час, коли мало відбутися побачення. Ось така романтика на всю країну)! Нас з @andrii_dykyi країна теж оженила раніше, ніж ми самі це усвідомили. Дякую! Розкажіть свої історії кохання!" - поделилась Лилия.
А позже также показала счастливый момент долгожданной встречи с любимым вечером 14 февраля - муж встретил ее после спектакля с букетом белых роз.
"Нарешті і ми побачилися. Вечір, після насиченого робочого дня, після вистави... Всіх зі святом любові! Нехай кожен день буде наповнений коханням і нехай завжди буде потреба говорити одне одному «я тебе Люблю»... тисячі разів, з безмежною ніжністю. Бережіть своє кохання", - растрогала нежностью счастливая ведущая.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
Умиленные пользователи сети оставили Лиле и Андрею много душевных пожеланий счастья и любви.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, что ранее Лилия Ребрик появилась в прямом эфире в уютной домашней пижаме.