"Бабла не платят, замены нет". Оккупант жалуется на массовый побег бойцов с позиций под Харьковом

"Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам п… (каюк) будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, вообще отделение в … (уничтожили) в БТР… Там трехсотых три человека осталось… Каким-то образом на связь вышли… Их там бросили всех… Кто мог с… (убежать), тот с… (убежал). Отпуск не дают, пошли на… (долой.) Типа наступление, какой отпуск… Типа бабла не платят, замены нет… А тут просто бросили, как мясо е… (мерзкое.) С… (убежало) уже человек восемьдесят. Нас осталось человек шесть", - рассказал он.

Также оккупант жалуется, что его БТР сгорел.