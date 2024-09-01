"Бабье лето" и антициклон. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

2 сентября погоду в Украине будет определять антициклон. А первое "бабье лето" уже зашло на территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Утро 2 сентября в Украине будет свежим, +18....+23 градусов, день будет жарким, +28...+33, вечер снова свежим", - рассказала она.

Кроме того, антициклон "организует" сухую солнечную погоду. Только в южной части Украины и местами в Днепропетровской области возможны грозовые дожди.

Погода в Киеве и "бабье лето"

В Киеве 2 сентября ожидается светлый солнечный день с максимальной температурой до +30 градусов.

К тому же, синоптик отметила, что первое, молодое "бабье лето", как правило, длится с 28 августа по 11 сентября.