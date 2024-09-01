"Бабье лето" и антициклон. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине
2 сентября погоду в Украине будет определять антициклон. А первое "бабье лето" уже зашло на территорию страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Утро 2 сентября в Украине будет свежим, +18....+23 градусов, день будет жарким, +28...+33, вечер снова свежим", - рассказала она.
Кроме того, антициклон "организует" сухую солнечную погоду. Только в южной части Украины и местами в Днепропетровской области возможны грозовые дожди.
Погода в Киеве и "бабье лето"
В Киеве 2 сентября ожидается светлый солнечный день с максимальной температурой до +30 градусов.
К тому же, синоптик отметила, что первое, молодое "бабье лето", как правило, длится с 28 августа по 11 сентября.
Погода в Украине в сентябре 2024
Сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому присуще общее снижение температуры. В частности, как отмечают синоптики заморозки в сентябре 2024 возможны на всей территории Украины.
Как ранее уточняли в "Укргидрометцентре", средняя месячная температура воздуха в Украине в сентябре 2024 прогнозируется в пределах +15...+20 градусов (в Карпатах +13...+14 градусов), что на +2 градуса выше нормы.
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