Бабье лето не торопится. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

Понедельник, 5 сентября

В єнот день дождей не ожидается. Ночью термометр остановится на показателе +5…+10, днем - +16…+22 в зависимости от региона. Холоднее всего будет в Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Запорожской областях.

Вторник-среда, 6-7 сентября

Во второй день недели ситуация практически не изменится. Правда, ночью станет холоднее – на большей части территории градусник покажет не больше +7…+8. Теплее всего будет на юге - до +23 (в Крыму), а холоднее - как и в понедельник, на востоке.

Четверг, 8 сентября

К концу недели цифры на градуснике поползут вверх и станет чуть теплее. Без осадков. Ночью температура будет опускаться до +5 (Луцк, Ровно), а днем подниматься до + 23 (в Крыму), на остальной территории - до +20.

Пятница, 9 сентября

В последний день рабочей недели без дождей не обойдется. Осадки "зацепят" всю западную Украину.