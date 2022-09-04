Бабине літо не поспішає. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Понеділок, 5 вересня

У єнот день дощів не очікується. Вночі термометр зупиниться на показнику +5...+10, вдень - +16...+22 залежно від регіону. Найхолодніше буде у Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Запорізькій областях.

Вівторок-середа, 6-7 вересня

На другий день тижня ситуація практично не зміниться. Щоправда, вночі стане холоднішим – на більшій частині території градусник покаже не більше +7…+8. Найтепліше буде на півдні - до +23 (у Криму), а холодніше - як і в понеділок, на сході.

Четвер, 8 вересня

До кінця тижня цифри на градуснику поповзуть вгору і трохи тепліше. Без опадів. Вночі температура опускатиметься до +5 (Луцьк, Рівне), а вдень підніматиметься до +23 (у Криму), на решті території - до +20.

П'ятниця, 9 вересня

В останній день робочого тижня без дощів не обійдеться. Опади "зачеплять" усю західну Україну.