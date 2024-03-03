В Івано-Франківську невідомі нападають на місцевих жителів, відкрито провадження

"Під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей. На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики", - пише пресслужба поліції.

Як відзначає поліція Івано-Франківської області, наразі за допомогою до правоохоронці ніхто не звертався.

Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Правоохоронці перевіряють викладену в мережі інформацію щодо побиття пересічних людей. Встановлюються особистості потерпілих й нападників.

"Поліція Прикарпаття також звертається до небайдужих мешканців, якщо вам відома інформація про вказані та аналогічні правопорушення чи про осіб, які вчиняють протиправні дії, повідомляйте на спецлінію "102". Анонімність гарантовано", - додає поліція.